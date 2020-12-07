Son dakika haberi: İHA AR-GE Merkezi’nin bulunduğu yerde izinsiz çekim yapmışlardı! Adliyeye böyle sevk edildiler!

GÖZALTI SÜRESİ ÜÇ GÜN UZATILMIŞTI

Üç şüphelinin yanlarındaki bilgisayar ve diğer dijital materyaller incelemeye alınmıştı. İstanbul Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada "İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu kameraman Ivan Malyshkin ve muhabir Aleksey Petrushko ile Türk Vatandaşı A.Ç.K., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla üç gün uzatılmıştır" denilmişti.