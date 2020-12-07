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haberi: Milli Savunma Bakanlığından sevkleriyle ilgili flaş açıklama! İşte yeni tarihleri...

Milli Savunma Bakanlığından sevkleriyle ilgili açıklaması geldi. , "Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." dedi.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 15:46 Son Güncelleme: 7.12.2020 15:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından askerlik sevkleriyle ilgili flaş açıklama! İşte yeni sevk tarihleri...

Askerlik sevkleriyle ilgili son dakika haberini Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı yeni tarihleri paylaştığı açıklamasında, "Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır

Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından askerlik sevkleriyle ilgili flaş açıklama! İşte yeni sevk tarihleri...
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