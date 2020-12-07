Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Her şey özel dolapta saklanıyor! işte yerli aşı ve korunduğu oda

Son dakika: Her şey özel dolapta saklanıyor! işte yerli aşı ve korunduğu oda

Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Yerli aşıda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, 1 kapsamında yerli aşı gönüllüler üzerinde uygulanmaya devam ediyor. ’de ’nde devam eden Faz 1 çalışmaları 14 Aralık itibariyle tamamlanacak ve 15 Aralık’ta Faz 2 çalışmalarına geçilecek. Gönüllülere uygulanan yerli aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolap ise DHA tarafından görüntülendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 7.12.2020 11:23 Son Güncelleme: 7.12.2020 11:39 ABONE OL
Son dakika: Her şey özel dolapta saklanıyor! işte yerli aşı ve korunduğu oda

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamında ikinci doz uygulaması 44 gönüllü üzerinde devam ediyor. 14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek.


Kayseri'de yerli Covid-19 aşısının ve korunduğu oda ilk kez görüntülendi | Video

Son dakika: Her şey özel dolapta saklanıyor! işte yerli aşı ve korunduğu oda

AŞININ SAKLANDIĞI ODA
Gönüllülere uygulanan yerli aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolabı DHA görüntüledi. Odanın giriş kapısında 'yangında ilk kurtarılacaklar', 'sadece yetkili personel' yazılarının bulunduğu görüldü. Yüksek güvenlikli odada buzdolabında saklanan aşı, sadece uygulama sırasında çıkarılıyor ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra uygulanıyor.

Son dakika: Her şey özel dolapta saklanıyor! işte yerli aşı ve korunduğu oda

'ÖZEL DOLAPTA SAKLANIYOR'
İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, aşıyı saklama koşullarıyla ilgili bilgi vererek, "Burası güvenlikli bir oda. Her tarafında ısı kayıtları var. Bunun bir haritası çıkarılıyor. Bu ısı kayıtlarına göre de alarm sistemi var. Hem bize hem de personele bu alarm sisteminin uyarıları geliyor.

Son dakika: Her şey özel dolapta saklanıyor! işte yerli aşı ve korunduğu oda

Herhangi bir ısı düşmesinde hemen müdahale edebiliyoruz. Aynı zamanda hem klima kontrol hem de nem kontrolü yapılıyor. Bizim de yerli aşımız bu odadaki özel dolapta saklanıyor" diye konuştu.

Son dakika: Her şey özel dolapta saklanıyor! işte yerli aşı ve korunduğu oda

'AŞIYI 15 DAKİKA ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİYORUZ'
Aşıyı dolaptan çıkardıktan sonra bir süre beklettiklerini belirten İnal, "Bu dolaplar normalde buzdolabı şartlarına göre üretilmiş dolaplar oluyor. Yerli aşımız bu dolaplarda saklanabiliyor. Burada biz aşıyı gönüllüye uygulamadan önce dolaptan çıkarıyoruz.

Son dakika: Her şey özel dolapta saklanıyor! işte yerli aşı ve korunduğu oda

Aşıyı 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz. Oda sıcaklığına gelmesinden sonra 15 dakika sonra aşıyı gönüllüye uyguluyoruz. Bu süreçte aşının 4 derecede olan buzdolabında korunması sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Her şey özel dolapta saklanıyor! işte yerli aşı ve korunduğu oda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA