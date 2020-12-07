Son dakika! Koronavirüste yeni dünya haritasında Türkiye'nin rengi belli oldu

Koronavirüs dünya risk haritasında son dakika güncellemesi geldi. 10 farklı renkte vaka, ölüm, ve nüfus oranları ile birlikte salgının yayılım hızı değerlendirilen yeni haritada tüm ülkelerin yerleri ve pandemideki risk durumları tabloya yansıdı. Dünyanın gördüğü en uzun süreli krizlerden biri haline gelen salgının seyrine göre hazırlanan haritada durumun en kötü ve riskli olduğunu gösteren en koyu mor rengi 8 ülke paylaşırken riskin az olduğu ülkeler sarı renkte gösterildi. İşte yeni koronavirüs dünya haritası ve risk durumuna göre ülkelerin renkler...

ABD FELAKETİ YAŞIYOR

Yayınlanan güncel risk haritasına göre Koronavirüs salgınından, geçtiğimiz yıl erken dönemde ve sert bir şekilde etkilenen bazı ülkelerde azalırken yeni vaka sayısı dünya çapında her zamankinden daha hızlı bir yükselişe geçti ve ve her gün ortalama 500.000'den fazla pozitif koronavirüs vakası bildiriliyor. Bu kapsamda hazırlanan ve bu sabah güncellenen haritada Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) adeta koronavirüs katliamı yaşadığı tüm çıplaklığı ile gözler önüne serildi.

HARİTADA MOR RENGİ 7 ÜLKE İLE PAYLAŞTI

Dünya üzerinde en fazla koronavirüs vakası ve ölümünün görüldüğü ABD'de 15 milyon 159 bin 529 vatandaşta Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle tam 288 bin 906 kişi hayatını kaybetti. ABD yeni koronavirüs risk haritasında en riskli duruma işaret eden koyu mor renkte gösterilirken bu üzücü tabloda aynı rengi paylaştığı ülkeler şöyle sıralandı: Sırbistan, Gürcistan, Hırvatistan, Slovenya, Lüksemburg, Litvanya, Karadağ

TÜRKİYE ORTA RİSK SEGMENTİNİN BİR TIK ÜZERİNE ÇIKTI

Koronavirüs tedbirlerine uyma konusunda sorun yaşayan ve bu nedenle yeni ek tedbirlerin getirildiği Türkiye de haritada risk durumu artan ülkelerden oldu. Orta segmentin biraz üzerine çıkan Türkiye'nin rengi Turuncu'dan mor sınıfa geçiş yaptı. Buna göre 10 farklı haneli risk haritasında 7. sınıfta yer alıyoruz.

TEDBİRLERİN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Bu haberler ışığında tedbirlere uyulduğu günlerde çok uzun süre salgının kontrol altında tutulduğunu belirten uzmanlar yeni tedbirlere uyulması, Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına her şartta dikkat edilmesi durumunda yeniden orta hatta daha alt sınıflara geçilebileceğinin altını çiziyor.

BAŞKAN ERDOĞAN VE KOCA'DAN UYARI

Bu kapsamda riske dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Vatandaşlarımdan TMM diye ifade ettiğimiz tedbirlere uymalarını, sigara ve nargile içmemelerini rica ediyorum" derken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son açıklamasında "Sosyalleşmeye değil, kendimizi ve çevremizdekileri korumaya odaklanalım. Kalabalık, kapalı ve havalandırması yetersiz mekan ve ortamlardan uzak duralım" dedi.

ABD DIŞINDA ÜLKELERİN VAKA SAYILARINDAKİ SIRALAMA ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ;

"Hindistan (9 milyon 677 bin 203), Brezilya (6 milyon 603 bin 540), Rusya (2 milyon 460 bin 770), Fransa (2 milyon 292 bin 497), İtalya (1 milyon 728 bin 878), İngiltere (1 milyon 723 bin 242), İspanya (1 milyon 699 bin 145), Arjantin (1 milyon 463 bin 110), Kolombiya (1 milyon 371 bin 103), Almanya (1 milyon 184 bin 845), Meksika (1 milyon 175 bin 850), Polonya (1 milyon 63 bin 449), İran (1 milyon 40 bin 547), Peru (973 bin 912), Türkiye (828 bin 295), Güney Afrika (814 bin 565), Ukrayna (813 bin 306), Belçika (591 bin 756), Endonezya (575 bin 796), Irak (564 bin 200), Şili (560 bin 382), Hollanda (557 bin 224), Çekya (546 bin 883) ve Romanya (513 bin 576)."

KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISININ 10 BİNİ GEÇEN ÜLKELER

"Brezilya (176 bin 962), Hindistan (140 bin 590), Meksika (109 bin 717), İngiltere (61 bin 245), İtalya (60 bin 78), Fransa (55 bin 155), İran (50 bin 310), İspanya (46 bin 252), Rusya (43 bin 141), Arjantin (39 bin 770), Kolombiya (37 bin 808), Peru (36 bin 274),

Güney Afrika (22 bin 206), Polonya (20 bin 89), Almanya (19 bin 159), Endonezya (17 bin 740), Belçika (17 bin 320), Şili (15 bin 628), Türkiye (14 bin 900), Ekvador (13 bin 778), Ukrayna (13 bin 588), Kanada (12 bin 665), Irak (12 bin 432) ve Romanya (12 bin 320)."