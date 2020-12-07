Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonu: 39 gözaltı

Şırnak'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik 30 Kasım-6 Aralık 2020 tarİhleri arasında il genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7'si FETÖ/PDY, 32'si PKK olmak üzere 39 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 33'ü adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.