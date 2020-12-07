Son dakika... Yasemin Aydın cinayetinin aydınlandı! Katilden kan donduran ifade

CESEDİT YOL KENARINDA BULUNDU



Yasemin Aydın'ı araç içerisinde öldürdükten sonra İstanbul'a doğru yola devam eden Fatih Aşan, eski nişanlısının cesedini TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına attı. Aşan, olayın ardından polis bir yakınını arayarak Yasemin Aydın'ı öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Aşan'ın aracının İstanbul yolu üzerinde hareket ettiğini tespit ederek durumu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla yakalanan Fatih Aşan, ilk ifadesinde cesedi attığı yeri söylemesi üzerine, talihsiz kadının cesedi Sakarya'nın Erenler ilçesi yakınlarında yol kenarında bulundu.