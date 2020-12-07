Terörist Gülen UYAP'a girip sorgulama yapmış!

SON DAKİKA BİLGİSİ: E-DEVLET ŞİFRESİYLE KONTROL EDİYOR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sanığı olduğu dosyayı, E-devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portal uygulamasını kullanarak dosyayı ikamet ettiği Pensilvanya'dan takip ettiği belirlendi. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları E-devlet şifresi ile haklarında açılan davaların akıbetlerini UYAP Vatandaş Portal Girişi'ne girerek takip edebiliyor. Davada hangi aşamaya gelindiği, haklarında ne gibi kararlar verildiğine ilişkin bilgiler, E-devlet şifresi ile görülebiliyor.