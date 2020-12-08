Halk Ekmek Büfeleri yetkisinin İBB Meclisi'nden alınmasına "hayır" denildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni Halk Ekmek büfeleri açılmasına ilişkin teklif İBB Meclisi'nde AK Parti ile MHP tarafından reddedilmişti. İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, Halk Ekmek büfelerinin açılma teklifinin neden reddedildiğine dair bir açıklama yayınladı.

Uslu, İBB Meclisi'nde Halk Ekmek büfeleri yetkisinin meclisten alınıp İBB Başkanı'na yetkinin verilmesi talebinin reddedildiğini belirtti.

"MECLİSE AİT OLAN BİR YETKİNİN SINIRSIZ BİR ŞEKİLDE BELEDİYE BAŞKANINA DEVREDİLMESİNE 'HAYIR' DENDİ

Kübranur Uslu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi: "Bugün haberleri izleyen birkaç kişiden aynı anda şu mesajı aldım: 'Neden Halk Ekmek büfesi açılmasına engel oluyorsunuz?' Cevaplamaya gayret ettim, buraya da not düşmek isterim. Yollara, meydanlara büfe koyma yetkisi İBB Meclisi'ne ait fakat meclisten talep edilen, yetkinin meclisten alınarak başkana verilmesi. İtirazımız meclisin devre dışı bırakılarak, sınırları açıkça belli olmayan yetki devrinedir. Mecliste Hukuk Komisyonu Başkanımız Muhammet Kaynar açıkça şunu belirtti: 'Nerede büfe açılmasını istiyorsanız bize listeyle gönderin, biz de değerlendirip kararımızı verelim, yani görevimizi yapalım.' Nitekim gönderilen liste de aynen oy birliği ile kabul edildi. Meclis, yeni büfe açılmasına 'hayır' demedi, meclise ait olan bir yetkinin sınırsız bir şekilde belediye başkanına devredilmesine 'hayır' dedi. Daha fazla detaylı bilgi için Hukuk Komisyonu Başkanımızı Muhammet Kaynar takip edebilirsiniz."