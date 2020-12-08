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’de operasyonu: 4 muvazzaf asker gözaltına alındı

merkezli sürdürülen 'nün askeri yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında 'de 4 muvazzaf asker gözaltına alındı.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 8.12.2020 16:13 ABONE OL
Mardin’de FETÖ operasyonu: 4 muvazzaf asker gözaltına alındı

Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 muvazzaf asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Ekipler, çeşitli rütbelerdeki 4 muvazzaf askeri personeli gözaltına aldı.

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Mardin’de FETÖ operasyonu: 4 muvazzaf asker gözaltına alındı
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