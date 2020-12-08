Son dakika: AK Parti'den Meclis'te erken seçim açıklaması!

"REFORMLAR YILI OLACAK"

Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'deki yatırım sevdalarından da vazgeçmediklerini dile getiren Kurtulmuş, hastane, elektrik santrali, savunma sanayisi yatırımı, yol ve köprülerin de vatandaşın hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Türkiye'deki kamu yatırımlarını sürdürmeye devam edeceklerini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde her zamandakinden daha çok dayanışmacı, her zamankinden daha çok rasyonel adımlar atmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede özellikle ekonomide güveni artıracak tedbirlerin alınması, ekonomi yönetimimizin önemli kaldıraçlarından birisi olacaktır. Yatırımcılarımızın, vatandaşlarımızın sıkıntılarının farkındayız. Bunların üstesinden gelebilmek için bu rasyonel politikalarımızı inşallah uygulamaya koyacağız.

Türkiye'de özellikle AK Parti iktidarlarının 18 yıllık geçmişine baktığımız zaman, Türkiye ne zaman bir sıkıntıyla karşı karşıya kalsa büyük reformlar uygulamaya konulmuş ve böylece Türkiye'nin sıkıntıları aşılmıştır. 2021 yılında ülkemiz için hem iktisadi hem de siyasi ve hukuki anlamda reformlar yılı olacaktır. AK Parti'nin reform niyeti; sağlam, kalıcı, güçlü ve ciddidir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Adalet Bakanımız ilgili bütün paydaşlarla, önümüzdeki döneme ilişkin reform süreçlerini detaylı bir şekilde istişare ediyor. Bunları olgunlaştırdıktan sonra buraya, siyaset kurumuna gelecek ve siyaset kurumu son şeklini vererek Türkiye yeni reformlarıyla tanışacaktır."

Kurtulmuş, reformların ana çerçevesine ilişkin de rekabete dayalı sosyal politika eksenli pazar ekonomisinin kurallarının, bu reform sürecinde esas alınacağını vurguladı. Rekabetçi piyasaları olumsuz etkileyen bütün şartların en açık bir şekilde konuşulduğunun, STK'lerle, iş dünyasıyla, yabancı-yerli yatırımcılarla ve diğer bütün ilgili paydaşlarla yapılan istişareler neticesinde ortak tecrübeyle bu reform sürecine karar vereceklerini anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Reformlarla şeffaflığı, öngörülebilirliği ve hesap verilebilirliği daha fazla güçlendireceğiz. Ekonomi alanındaki yapısal dönüşümün ve reform çalışmalarımızın temel önceliği ise milli üretim odaklı bir kalkınma stratejisidir. Üretim odaklı reformlarla büyümeyi artıracak, ithalata bağımlılığı azaltıp cari açığı düşürecek tedbirleri bu sürecin içerisinde en etkin şekilde uygulayacağız. Salgın, dünyanın birçok ekonomisinde çalışma hayatının pratiklerini, üretim tekniklerini ve süreçlerini, tüketici davranışlarını ve hatta bizatihi iktisadi zihniyeti dahi değiştiriyor. Bu süreçlerin doğal bir sonucu olarak teknolojik, sosyal ve iktisadi değişim ve dönüşüm süreçleri, ülkemizin de gündeminde en belirgin yerini alacaktır. Biz, bu alanlarda değişim ve dönüşümü, bu dönemin en önemli sinerji kaynaklarından biri olarak kabul edeceğiz. Reformlarımızda eş zamanlı hareket etmek, temel çerçevemiz olacaktır yani Türkiye'de hem AK Parti'nin 18 yıllık pratiği hem yetmiş yıllık çok partili siyasi hayat bize gösterdi ki ekonomik, siyasi ve hukuki reformlar eş zamanlı olarak yürütülürse başarılı oluyor."