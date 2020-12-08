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Son dakika: Eski Korgeneral hakim karşısında

'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral , EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu, haklarındaki hükümlerin Yargıtayca bozulmasının ardından yargılanmaları devam ediyor. Eski Korgeneral Metin İyidil hakim karşısına çıktı.

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Giriş Tarihi: 8.12.2020 14:53 Son Güncelleme: 8.12.2020 15:01 ABONE OL
Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu, haklarındaki hükümlerin Yargıtayca bozulmasının ardından yargılanmaları devam ediyor. Eski Korgeneral Metin İyidil hakim karşısına çıktı.

Son dakika: Eski Korgeneral İyidil yeniden yargılanacak! Yargıtay kararı bozmuştu

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Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil hakim karşısında
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