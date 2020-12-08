Son dakika: FETÖ'cü Metin İyidil’e istenen ceza belli oldu

EDOK komutanı eski korgeneral için 20 yıla kadar ceza istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu, hakkında esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı 'Darbeye teşebbüse yardım' suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istedi.

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