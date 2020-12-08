Son dakika: Türkiye'nin yeni Washington büyükelçisi Murat Mercan oldu

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atama yapıldı. Kasım 2017'den bu yana Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Murat Mercan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Mercan'ı arayarak yeni görevini tebliğ etti.

Murat Mercan'ın kariyeri şöyle:

Büyükelçi, T.C. Tokyo Büyükelçiliği (Kasım 2017- )

Başkan, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (Nisan 2014- Nisan 2017)

Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Şubat 2012 – Eylül 2014)

23. Dönem Eskişehir Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı (2007- 2011)

22. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Parlamentolararası Savunma ve Güvenlik Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcısı (2002-2007)

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (2001- 2009)

Medya ve Tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (2001-2005)

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi

Doçent Doktor, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi (1995- 2004)

Yardımcı Doçent Doktor, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi(1992-1995)

Yardımcı Doçent Doktor, Sayısal Analiz Bölümü, İşletme Fakültesi, Cleveland Üniversitesi (1989-1992)

Araştırma Asistanı, Karar ve Enformatik Bilimleri Bölümü, Florida Üniversitesi, Gainesville, (1985-1989)

Araştırma Görevlisi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, (1981-1985)

Öğrenci Asistan, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, (1981)

Florida Üniversitesi, Gainesville, Florida, ABD

- Karar ve Enformatik Bilimleri Bölümü, Doktora,1989

Boğaziçi Üniversitesi

- Endüstri Mühendisliği, Yüksek Lisans, 1984

- Endüstri Mühendisliği, Lisans, 1981

Eskişehir Anadolu Lisesi, 1970-1977