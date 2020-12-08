Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor

Dönemin başbakanlarından Tansu Çilller'in eşi Özer Uçuran Çiller Sarıyer Yeniköy'deki evinde meydana gelen bir kaza sonucu ağır yaralanıp geçtiğimiz hafta Acıbadem Maslak Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU ÖZER ÇİLLERİ ZİYARET ETTİ

Geçirdiği kaza sonucu Omurgasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 83 yaşındaki Özer Uçuran Çiller iki kez ameliyat edildi. İki önemli ameliyat geçiren Özer Uçuran Çiller'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken önceki akşam saatlerinde aile dostları olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ziyaret edildi. Soylu Özer Uçuran Çillerin sağlık durumu hakkında bilgi alıp Tansu Çillere geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Özer Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

21 Eylül 1937 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özer Uçuran, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlendi. Evlendikten sonra eşinin soyadını aldı ve hayatına Özer Çiller olarak devam etti. Caddebostan'ın ilk muhtarı olan Ramiz Uçuran'ın çocuğu olan Özer Çiller, Fransız Lisesi'nde okudu ardından da Robert Koleji'nde mühendislik bölümünden mezun oldu.

TÜRKİYE'NİN İLK FIRST GENTLEMAN'İ

8 yıl Amerika'da yaşayan Özer Çiller, Tansu Çiller'in Başbakan olmasıyla birlikte Türkiye'nin ilk First Gentleman'i (Başbeyfendi) unvanını aldı. Tansu Çiller ile Özer Çiller'in iki çocuğu bulunuyor.