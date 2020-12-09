Alman aşısı olan rektör Hülagü: “Aşılara güvenin” dedi

Koronavirüs'e karşı üretilen Alman menşeli aşıdan olan Kocaeli Üniversitesi Rekrötürü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, aşının yan etkileri ile koruyuculuğu hakkında ve aşılar hakkında yapılan spekülatif yorumlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

YÜZDE 97 ORANINDA BAŞARI

Koronavirüs'e karşı Alman aşısından olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sadettin Hülagü, "Aşılarda bölgesel kızarıklık, ateş ve baş ağrısı gibi bazı yan etkiler olabiliyor. Bu Çin aşısında 2 ve 5 günde, alman aşısında ise ilk 2 günde görülebiliyor. Benim yaptırdığım alman aşısında kolumda ağrı, baş ağrısı ve hafif ateş oldu. Yan etki herkeste görünmeyebilir. Bazı kişilerde ise farklı etkiler görülebilir. Bende 2 günde bütün semptomlar yok oldu. Alman aşısı da, Çin aşısı gibi 2 doz olarak uygulanıyor. Yapılan araştırmalarda bu aşının virüse karşı etkili olduğu ve antikor üretiminin arttığı görüldü. Her iki aşının da yapılan araştırmalarda yüzde 97 oranında virüse karşı başarı sağladığı görülmüştür. Çin aşısı 18 yaşından küçük 59 yaşından büyük kişilere yapılamıyor. Ancak Alman aşısı 18 yaş altına ve 59 yaş üstüne de yapılabiliyor" dedi.

"TEDBİRLERE UYULMALI"

Eşi ve oğlunun bir süre önce Çin aşısı olduğunu, kendisinin ise Alman aşısı olduğunu ifade eden Hülagü, "Aşılar 25 farklı merkezde 13 bin kişiye yapılıyor. Aşı her yapılan kişiye aynı oranda mı koruyuculuk sağlayacak ve aynı oranda mı antikor üretecek, bu soruların cevabı ilerleyen dönemde ortaya çıkacak. Ancak şunu unutmamalıyız, aşılanma toplumun yüzde 60'nın üzerine çıkmadıkça herkes maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uymalıdır." şeklinde konuştu.

"AŞILARA GÜVENMELİYİZ"

Öte yandan aşı ile ilgili sürekli yapılan spekülatif yorumlara da değinen Hülagü, "Bence bilim adamı olmayıp konuşanları bu konuda dikkate almamak gerekiyor. Bu aşılar birçok test ve kontrolden geçiyor. Önce hayvanlarda deneniyor. Sonra gönüllü bir gurupta test ediliyor. Ardından doz ayarının yapılması için tekrar dan test ediliyor. Aşamaların sonunda ise Dünya Sağlık Örgütünün onayını alırsa kullanılıyor. Aşılara güvenmeliyiz. Bilim insanlarına güvenmeliyiz. Eğer güvenmeseydik eşim ve oğlum Çin be ise Alman aşısını olmazdım. Yok, Çin'in bütün ürünleri kalitesiz çakmaymış, aşısına güven olmazmış gibi yorumlara aldanmayın. Aşılar gelip uygulanmaya başlayınca tereddüt etmeden olun" dedi.