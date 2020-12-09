Erdoğan’dan Bakü’ye zafer ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. İlk olarak bugün akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Karabağ Zaferi için düzenlenecek törenlere katılacak. Erdoğan, bu kapsamda yarın ilk olarak Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edecek. Erdoğan, daha sonra Bakü'deki Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk koyacak.Erdoğan ve Aliyev, daha sonra 44 günlük bir mücadelenin ardından ulaşılan Karabağ Zaferi için Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak. Bu törenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan'ı Gençlik Sarayı'nda resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ile Aliyev baş başa görüşmede Karabağ'daki son durumu, Rusya ile Türkiye arasında Karabağ bölgesinde kurulacak ortak merkez ile ilgili mutabakat, Türk askerinin bölgede yapacağı görev, ikili ekonomik ilişkiler, başta enerji, savunma alanlarında yeni işbirliği imkanlarını değerlendirecek. Baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasında bazı işbirliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü süslendi. Tüm caddeler, binalar, araçlar Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. Azerbaycan halkı, törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtiyor.Azerbaycanlı Ebülfet Guliyev, Erdoğan'ın Bakü'ye yapacağı ziyaretle tüm dünyaya Türklerin bir birine destek olduğunu bir kez daha göstereceğini dile getirdi.Hacı Babayev de "Daha önce sözle 'biz kardeşiz' deniliyordu. Fakat şimdi onu amelde de gördük. Erdoğan'la gurur duyuyoruz. Erdoğan'ın amellerine değer biçilemez" diye konuştu.Sevinç Caferova ise "1918'de bizim yardımımıza koştular şimdi de... Bunun için minnettarız" dedi.Fuad Musayev ise "Tüm Türk kardeşlerimize, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere teşekkür ediyorum. Var olsun Azerbaycan-Türkiye kardeşliği" dedi.Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Akif Aşırlı, savaş süresince Türkiye'nin desteğini tam hissettiklerini hatırlatarak "Bunu Erdoğan ve ekibi, uluslararası arenada göğsünü siper ederek Azerbaycan'ın haklı davasına destek olmakla kanıtladı. Zaferimizde Türkiye'nin de büyük payı var. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir açıklamasında bunun bizim müşterek zaferimiz olduğunu söylemişti. Bu aynı zamanda Türk dünyasının da zaferi. 107 yıl önce Çanakkale'de doğan o milli ruhu biz Şuşa'da gördük. Erdoğan kendi vatanına gelecek. Onun ziyareti Azerbaycan için bir bayramdır" dedi.Türkistan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Agil Camal da "Bu 44 günde neredeyse her gün Azerbaycan'a destek mesajı veren Erdoğan ve hükümetinin törende de olması bizim için gurur kaynağıdır" diye konuştu. AAAzerbaycan'ın Ermenistan üzerinde elde ettiği Dağlık Karabağ zaferi dolayısıyla başkent Bakü'de bulunan Azadlik Meydanı'nda 10 Aralık'ta yapılacak askeri geçit töreni için hazırlıklar ara vermeden devam ediyor. Askeri geçit töreni için dün yapılan provalarda Türk askeri de yer aldı. Türk komandosu Bakü sokaklarını "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti. Üç binden fazla askeri personelin katılacağı geçit töreninde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı bir dizi silah ve teçhizatın yanı sıra, modern askeri teçhizat, füzeler ve topçu, hava savunma sistemleri, savaş gemileri ve tekneler dahil yaklaşık 150 askeri teçhizat yer alacak. Geçit töreninde, Ermenistan'ın geride bıraktığı, düşmandan ele geçirilen askeri teçhizatın bir kısmı da gösterilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı görüşme 1 saat sürdü.