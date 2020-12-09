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'nun tutukluluğuna devam kararı!

İş insanı hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan açılan davada flaş bir gelişme yaşandı. Hakim karşısına çıkan Gurbanoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 9.12.2020 15:54 Son Güncelleme: 9.12.2020 16:16 ABONE OL
Mubariz Gurbanoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı!

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mart ayında gözaltına alınan Azerbaycanlı iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise Gurbanoğlu hakkında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

'TESBİHİ SATTIM'

FETÖ'ye üye olma iddiasıyla hakkında dava açılan Azeri asıllı iş insanı Mubariz Gurbanoğlu savunma yapmış, şirketlerinde yolsuzluk yaptığı için işten attığı kişilerin iftiraları ile hakkında dava açıldığını öne süren Mubariz Gurbanoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da iki kez görüştüğünü ve bu görüşmelerde kendisine tespih hediye edildiğini anlatmıştı. Gurbanoğlu, "O tespihi Kalkavan'a bin dolara sattım" diyerek FETÖ'cü İhsan Kalkavan ve Akın İpek ile ticari ilişkiler dolayısıyla tanıştığını belirten Mubariz Gurbanoğlu, bu kişilerin FETÖ'cü olduğunu bilmeden görüştüğünü ileri sürmüştü.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada bugün bir duruşma daha yapıldı. Mübarız Gurbanoğlu bugün gerçekleşen duruşmadaki savunmasında 'Tahliyemi talep ediyorum' dedi. Mahkeme, Gurbanoğlu tarafından tanık olarak gösterilen 20'ye yakın ismi dinledi. Heyet tahliye talebini değerlendirdiği Gurbanoğlu'nun dosyasını mütalaa için Cumhuriyet Savcısı'na gönderdi. Mahkeme heyeti, tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 13 Ocak 2021'e atıldı.

Gurbanoğlu taraftarlarının duruşma boyunca Çağlayan Adliyesi çevresinde slogan atmaları dikkat çekti.

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Mubariz Gurbanoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı!
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