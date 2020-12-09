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’nün yapılanması soruşturması genişledi! 37 kişiye gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen personeline yönelik soruşturmada 31’i doktor, 6’sı mahrem sorumlu olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 10:39 ABONE OL
FETÖ’nün GATA yapılanması soruşturması genişledi! 37 kişiye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve bu şekilde tespit edilen şüphelilerin FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, daha önce GATA bünyesinde görev yapan/görev yapmış (4'ü GATA'da olmak üzere) 14'ü aktif görevde, 2'si emekli, 1'i istifa etmiş, 14'ü ihraç olmak üzere 31 doktor, 6'sı 'mahrem imam' toplam 37 şüpheli hakkında, 08.12.2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Şüpheliler arasında 1'i aktif görevde 2 profesör, 3'ü aktif görevde 5 doçent, 5'i ihraç 1'i emekli 6 albay, tamamı ihraç 5 yarbay, aktif görevde 1 binbaşı, aktif görevde 2 yüzbaşı ve ihraç 1 üsteğmenin bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği ifade edildi.

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FETÖ’nün GATA yapılanması soruşturması genişledi! 37 kişiye gözaltı kararı
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