FETÖ'nün sözde mahrem imamı tutuklandı! Bir bir itiraf etti

FETÖ'ye ait olan ve KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nde bir dönem görev yapan ve sözde mahrem imam olduğu iddia edilen Bilgisayar Mühendisi Hüseyin K. tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ'ye operasyon düzenledi. FETÖ'ye ait olan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nde bir dönem görev yapmış Bilgisayar Mühendisi Hüseyin K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Hüseyin K. etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi. Hüseyin K. kendisinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunu, 2007 ve 2009 yıllarının arasında FETÖ'nün yönlendirmesi ile Nijerya'da bulunan okullarda öğretmenlik yaptığını ve daha sonra Fatih Üniversitesi'nde görev yaptığını söyledi.



ASKERİ PERSONELLERDEN SORUMLU...



Şüpheli Hüseyin K., burada örgütün sözde mahrem yapılanmasından sorumlu olduğunu, Fatih Üniversitesi'nde görev yaparken 2014 ve 2015 yılları arasında kendisine İstanbul Hadımköy'de görevli askeri personellerin sorumluluğunun verildiğini de itiraf etti. Hüseyin K., askeri personellerin sorumluluğunu üstlenerek sıkıntılarını üzerinde görev yapan N.C. adlı kişiye ilettiğini de söyledi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.