FETÖ’ye dört koldan operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 50 ilde eş zamanlı operasyonda çoğu muvazzaf olan 229 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı yapılanması ve finansman ayağına yönelik Ankara ve İstanbul'daki operasyonlarda ise 52 şüpheli yakalandı. İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 295'i muvazzaf 304 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. İzmir merkezli 50 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 229 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 193'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 111'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi. Şüpheliler arasında 5 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 10 yüzbaşı, 53 üsteğmen, 5 teğmen, 221 astsubay ve 7 uzman çavuş olduğu kaydedildi. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütün GATA ve Sağlık Bakanlığı yapılanmasında 17'si aktif, 40 doktorun aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden bağlantı kurduğu belirlenen ve 30'u yakalanan şüpheliler arasında 1'i aktif görevde 2 profesör ile 3'ü aktif 5 doçentin de bulunduğu öğrenildi. İstanbul'da ise FETÖ'ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 22 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Balıkesir merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli, Samsun'da düzenlenen operasyonda ise 2 şüpheli gözaltına alındı.