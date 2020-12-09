Hatay'da vaka artışı tedirgin etti

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Vakalardaki artıştan üzgün olduğunu söyleyen esnaf Adem Karadeniz, devlet kurumlarının tüm tedbirleri aldığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu durum elbette ki bizi tedirgin ediyor. Çocuğumuz var ve çevremizde kronik rahatsızlığı olan insanlar var, bize bulaşıp bulaşmadığını anlayamadığımız gibi çevremize de bulaştırmaktan korkuyoruz. Bu yüzden zorunlu olmadıkça evimizde kalmalıyız ve maskesiz sokağa çıkmamalıyız" dedi.

Kentteki vaka artışlarının kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen berber Mesut Damlar da "Sağlığımız için değişik ekipmanlar, maskeler kullanmak zorunda kalıyoruz. Temizliğe önem veriyoruz, her müşteriden sonra, tarak, makas ve tıraş makinelerini alkol veya çamaşır suyu ile temizliyoruz" diye konuştu.