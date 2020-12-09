Hiç görmediği kızı babası için nöbette

İzmir'de, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aile sayısı, Alemdağ ailesinin de katılımıyla üçe yükseldi. Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı Emrah Alemdağ'ın annesi Muhbet Alemdağ, ablası Sevda Kaplan ile hiç görmediği 7 yaşındaki kızı Hasret Nur Alemdağ, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbete başladı. Anne Muhbet Alemdağ, oğlunun Erzurum'da, 22 yaşında çobanlık yaparken dağa kaçırıldığını belirtti. Abla Sevda Kaplan da kardeşinin, eşi 3 aylık hamileyken kaybolduğunu belirterek "Geçen yıl bir kez telefonla konuştuk. Bana, 'Çocuğum olduğunu söylüyorlar, doğru mu?' dedi. Ben de 'Evet bir kızın var.' dedim. ifadelerini kullandı. Kaçırılan Emrah Alemdağ'ın kızı 7 yaşındaki Hasret Nur Alemdağ da "Babamı istiyorum" dedi.