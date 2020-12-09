İBB'nin, ‘Otobüs sayısı azalmadı’ iddiasına vatandaşlar inanmadı

"132S HATTINIZ 20 DAKİKADA BİR, YARIM SAATTE BİR KALKIYOR"

"O yüzden 10 dakikada bir geçen 132S hattınız 20 dakikada bir, yarım saatte bir kalkıyor. Ya da KM31 hattınız saatte bire kadar düştü. Seferde gözüken saatlerdeki otobüsleriniz gelmiyor. Sistemde otobüs geliyor gösteriyor ne gelen var ne giden. Rezalet içinde üst üste yolculuk yapıyoruz. Bir otobüs sayıyla alırken, ardından gelen otobüs tıklım tıklım dolduruyor."

"34C metrobüs hatları Cevizlibağ'a kadar transit geçmesin onlar da yolcu alsın. Duraklarda bu yüzden insanlar birikiyor."