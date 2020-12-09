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İmar A.Ş. ’na ilkokul mezunu atandı

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Giriş Tarihi: 9.12.2020 ABONE OL
İmar A.Ş. Yönetim Kurulu’na ilkokul mezunu atandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Bağcılar CHP İlçe örgütü üyesi ilkokul mezunu Hasan Kızılboğa'yı İmar A.Ş.'nin yönetim kuruluna atadı. İBB'de liyakatin unutulduğu son yer İBB iştirak şirketi İstanbul İmar Anonim Şirketi oldu. İlkokul mezunu Hasan Kızılboğa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en kritik iştiraklerinden biri olan ve şehrin tasarımını yapan şehir planlamacılarının görev aldığı İstanbul İmar Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Bağcılar CHP İlçe Örgütü'nde yedek yönetim kurulu üyesi olan Kızılboğa'nın İmar A.Ş.'nin yönetimine getirilmesi akıllara 'liyaket nerede?' sorusunu getirdi.
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İmar A.Ş. Yönetim Kurulu’na ilkokul mezunu atandı
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