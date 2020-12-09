Katil koca 'aldatıldım' demişti... Şok gerçek ortaya çıktı! Meğer o adamla kendisi görüşüyormuş...

Ankara'da kendisini aldattığı gerekçesiyle 15 yıllık eşi Pınar Çaçan'ı 3 bıçak darbesi ve 6 kurşunla öldüren inşaat işçisi İhsan Çaçan'a verilen indirimli hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Bozma kararında sanığın eşinin görüştüğünü öne sürdüğü akrabası ile kendisinin telefon görüşmeleri çıktığı, öldürdüğü eşinin ise hiçbir iletişim kaydının bulunmadığı belirtildi.

Ankara'da inşaat işçisi İhsan Çaçan, uzaktan akrabası Mehmet Ç'nin sık sık evlerine geldiği ve 15 yıllık eşi Pınar Çaçan'la görüştüğünü iddia etti. Çaçan, eşiyle birlikte olduğunu düşündüğü Mehmet Ç.'yi, çalıştığı iş yerine giderek tabancayla yaraladı. Aynı gün Pursaklar'daki evine giden Çaçan, eşini önce bıçakla yaralayıp daha sonra tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü. Tutuklanan Çaçan hakkında 'eşi kasten öldürmek' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.





HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI



Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Çaçan'a 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, suçun haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek cezayı 20 yıl hapse indirdi. Çaçan'a, Mehmet Ç.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan da 9 yıl hapis cezası verildi.

EŞİ İLE AKRABASININ GÖRÜŞME KAYDI YOKMUŞ



Taraf avukatları cezanın az olduğu gerekçesi ile itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi kararında, görüşme kayıtları olduğu iddia edilen cep telefonu numarasının öldürülen eş Pınar Çaçan'ın kullanıldığına dair bir delil olmadığı, aksine sanık İhsan Çaçan'a ait olduğu, yapılan görüşmelerin ise olay tarihinden 1 yıl önce İhsan Çaçan ile Mehmet Ç.'ye arasında olduğu vurgulandı.



Pınar Çaçan'ın incelenen ileşitim kayıtlarında Mehmet Ç.'nin cep telefonu hattı ile bir iletişim kurmadığını belirtildi.

İSTİNAF KARARI BOZDU



İstinaf Mahkemesi kararında İhsan Çaçan'ın akıl sağlığının belirlenmesi için rapor alınmadığı, sanığın dosya kapsamındaki delillerle desteklenmeyen ifadelerinin olduğunu kaydetti. Mahkeme, sanık hakkında verilen hapis cezasını bozarak Adli Tıp Raporu alınarak sonucuna göre sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.