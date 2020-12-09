Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 9 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 9 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

9 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:204.411

VAKA SAYISI: 31.712

HASTA SAYISI: 6.213

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 5.846

Koronavirüs tablosunda son dakika: Vaka sayısı artışı devam ediyor! İşte 9 Aralık 2020 koronavirüs tablosu!

DÜNKÜ VERİLER

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız.

TEST SAYISI:201.219

VAKA SAYISI: 33.198

HASTA SAYISI: 6.593

VEFAT SAYISI: 211

İYİLEŞEN SAYISI: 5.245