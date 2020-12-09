Liyakat lafta kaldı! İlkokul mezunu İmar AŞ yönetiminde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerek seçim döneminde gerekse görevde geçirdiği 1 buçuk yıllık süreç içerisinde kameralar karşısında liyakat vurgusu yaptı. Ancak İBB yönetimi iş alımlarında CHP örgüt üyeliklerine ayrıcalık tanıdı. İBB'de liyakatin unutulduğu son yer ise İBB iştirak şirketi İstanbul İmar Anonim Şirketi'nde oldu. İddiaya göre; İlkokul mezunu Hasan Kızılboğa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en kritik iştiraklerinden biri olan ve şehrin tasarımını yapan şehir planlamacılarının görev aldığı İstanbul İmar Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

İstanbul İmar A.Ş'nin hakkımız kısmında ise "İstanbul'u imar etmek gibi bir misyonla yola çıkmıştır. Kuruluş ana sözleşmesinde de yazdığı üzere, İstanbul'un imar planları ile önerilen yapılaşmasına kavuşması amacıyla hem yeni gelişme alanlarında hem de plansız olarak gelişen (istimlak edilen mahalleler ve/veya kentsel dönüşüme konu olacak mahalleleri de çalışma alanına eklemiştir. Bir yandan da kentin ihtiyaç duyduğu her türlü kamu ve özel yapılarını inşa etmek/ettirmek de başlıca görevlerinden biri olarak kayda geçmiştir" denildiği görüldü.





CHP ÜYELERİ İŞ BAŞINDA



Bağcılar CHP İlçe Örgütü'nde yedek yönetim kurulu üyesi olan Kızılboğa'nın İmar A.Ş'nin yönetimine getirilmesi akıllara 'liyaket nerede?' sorusunu getirirken İBB'de torpilli atamaların Kızılboğa ile sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. CHP Eyüpsultan ilçe yönetiminde bulunan Güney Aldemir Boğaziçi Yönetim A.Ş'de Denetmen görevine, yine CHP Eyüpsultan ilçe yönetiminde bulunan Yasin İpek Boğaziçi Yönetim A.Ş'de Finan Müdürlüğü'nde, CHP Kağıthane İlçe Sekreteri Türkan Sarımaden Kement ise İSPER A.Ş. üzerinden İGDAŞ'ta göreve getirildiği belirtildi. CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'nda Yeşiltepe Mahalle Başkanı Tayfun Zorlu ise Boğaziçi Yönetim A.Ş'de Proje Yönetim personeli olarak işe başlatıldığı öğrenildi.





İLK SABAH GAZETESİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin liyakatsiz atamalarını ilk kez SABAH gazetesi gündeme getirmişti. İşte daha önce SABAH gazetesi tarafından ortaya çıkartılan isimlerden bazıları:



*İBB'de liyakat sorunun olduğunu 9 Ekim 2019'da SABAH gazetesi 'Metrobüs Bahattin Musakka gibi tiyatro çıktı haberi ile gündeme getirmişti. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi bir sokak röportajında "Yılbaşı'nda büyük ikramiye çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyerek gündeme gelen ve sonrasında CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte metrobüs yolculuğu yapan "Metrobüs Bahattin" adıyla bilinen Bahattin Çağrış'ın 7 Ekim'de İBB iştiraklerinden İSPER'de koordinatör olarak iş girişinin yapıldığı ortaya çıkmıştı.



*CHP Büyükçekmece Meclis üyesi adayı ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz hiçbir iş tecrübesi olmamasına rağmen İBB'de kariyer danışmanı olarak 20 Ağustos 2020'de işe başlatıldı. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tasarım Bölümü'nde 3'üncü sınıfta okurken 21 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış, finale kalmasına rağmen ilk üç sıraya girememişti.



*CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı İlayda Çağla Koçoğlu Kadıköy Belediyesi'ne ait Kasdaş Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği Otopark Hizmetleri İnşaat Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bankamatik memur olarak çalıştığının SABAH gazetesi tarafından ortaya çıkarılmasının ardından Hamidiye Su'da işe başlatıldığı ortaya çıktı. Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24 Temmuz 2019 tarihinde toplandığı, İlayda Çağla Koçoğlu'nun kapsam dışı uzman görevi ile işe başlamasına yönelik karar aldığı öğrenildi.



*CHP'li gazeteci Can Ataklı'nın yeğeni Ayça Nur Ataklı da Kültür A.Ş'de Organizasyon Sorumlusu olarak Eylül 2019'da işbaşı yaptı.

*İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunu CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Sekreteri İrfan Temel İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (İSTELKOM) Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.



* CHP Tuzla Eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığına atanırken Bakırköy Belediyesi'nin şirketi Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım Sağlık Hizmetleri'nde de Yönetim Kurulu Üyesi olan Uzunyayla'nın her iki kurumdan da maaş aldığı öğrenildi. Öte yandan CHP'li



*CHP Tuzla Belediye Başkan adayı Salim Gürsoy da İSTON'da Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.