Militan avukata 15 yıl hapis talebi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 Ekim'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen teröristle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan avukat Merve Nur Doğan hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Doğan'ın, İçişleri Bakanlığı'nca Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle aranan 'kırmızı kategori'de yer alan 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı adlı teröristle fotoğrafları ortya çıkmıştı. Yapılan incelemede sözde avukat Doğan'ın 2018'de örgüte katıldığı 'Doğa Dilşa' (Bese) kod adını kullandığı belirlendi. Avukat Doğan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamede, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi. İddianamede yer verilen ifadesinde sanık Doğan ise, fotoğrafın baş kısmının kendisine ait olduğunu ve söz konusu fotoğrafların montaj olduğunu ileri sürdü.