Başkan Erdoğan’dan FETÖ’nün “Mülkiyet Hakkı” iddiasına sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabah Gazetesi haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in 'Yargıda reform söylemleri, FETÖ'cülerin mallarının geri iade edilmesi gibi ağır söylemleri var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? sorusu üzerine, yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüleri adeta bombardımana tuttu.



"FETÖ'NUN MÜLKİYET HAKKI DİYE BİR ŞEY YOK!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların mülkiyet hakkı diye bir şey yok ki. Bunların bir defa bu millete, bu garip gurebaya, bu fakir fukaraya ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Yani bunca insanlar öldürüldü, onların mülkiyet hakları ne olacak?" dedi.

"İNGİLTERE'YE KAÇAN ZAT BUNUN BEDELİNİ NASIL ÖDEYECEK?"

Erdoğan "FETÖ'de aynı şekilde bunca insanlar öldürüldü. Şu anda İngiltere'ye kaçmış olan zat (Akın İpek), İngiltere'de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek? Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur. Biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.