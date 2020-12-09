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Son dakika: DHKP-C'li avukat yurt dışına kaçarken yakalandı

DHKP-C’li avukat , Edine’den  yurt dışına kaçmaya çalışırken 1’i Afgan uyruklu ,1’i ’lı 3 göçmen kaçaksıyla birlikte yakalandı. Ünsal’ın yakalandığı araçta yapılan aramada; Meriç Nehrinden geçmek için  kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 9.12.2020 21:48 Son Güncelleme: 9.12.2020 21:59 ABONE OL
Son dakika: DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal yurt dışına kaçarken yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekipleri; DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı.

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Ünsal'ın yakalandığı araçta yapılan aramada; Meriç Nehrinden geçmek için kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi.

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Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti.

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Son dakika: DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal yurt dışına kaçarken yakalandı
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