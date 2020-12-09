Son dakika... Koronavirüste büyük keşif: Hastalığı nasıl geçireceğimizi artık biliyoruz

SON DAKİKA HABERİ ARTIK KORONAVİRÜSÜ NASIL GEÇİRECEĞİMİZİ BİLMEK MÜMKÜN

Vücudumuzda bağışıklık sistemimizdeki Tip 1 İnterferon proteinin noksanlığına bağlı. Kişiden kan alınarak yapılan bir genetik testi hastalığın kişide nasıl seyredebileceğini tespit ediyor. Büyük keşif ve bu test Türkiye'de bir ilk olma özelliği de taşıyor. Teste "koronavirüs genetik yatkınlık testi" ismi verildi.

SABAH'a konuşan Memorial Sağlık Grubu Tıbbi Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özen kritik bir aşama olan bu testin buluşu ve sürecin ilerleyişine ilişkin önemli bilgiler aktardı;