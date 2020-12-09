Son dakika... Koronavirüste büyük keşif: Hastalığı nasıl geçireceğimizi artık biliyoruz

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs sürecinde bir ilk daha yaşanıyor. Artık koronavirüse yakalanırsak hastalığın bizim bedenimizde nasıl ilerleyeceğine ilişkin ön bilgi sahibi olabiliyoruz. Koronavirüsteki büyük keşfi Genetik Profesörü Mustafa Özcan açıklarkan "Genetik yatkınlık testi" adı verilen bu test covid-19 virüsünü alırsak hatalığı ağır veya hafif geçirme noktasındaki eşiğimizi bize söylüyor ve bağışıklık sistemimizdeki durumu ve koronaya direnen proteinin miktarını ortaya koyuyor. İşte vücudumuzda az olması durumunda hastalığı ağır geçireceğimiz o protein ve koronavirüsü nasıl atlatacağımızı bize söyleyen teste ilişkin açıklamalar
SON DAKİKA HABERİ ARTIK KORONAVİRÜSÜ NASIL GEÇİRECEĞİMİZİ BİLMEK MÜMKÜN
Vücudumuzda bağışıklık sistemimizdeki Tip 1 İnterferon proteinin noksanlığına bağlı. Kişiden kan alınarak yapılan bir genetik testi hastalığın kişide nasıl seyredebileceğini tespit ediyor. Büyük keşif ve bu test Türkiye'de bir ilk olma özelliği de taşıyor. Teste "koronavirüs genetik yatkınlık testi" ismi verildi.
SABAH'a konuşan Memorial Sağlık Grubu Tıbbi Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özen kritik bir aşama olan bu testin buluşu ve sürecin ilerleyişine ilişkin önemli bilgiler aktardı;
AĞIR GEÇİRENLERİN VÜCUDUNDAKİ ORTAK EKSİK
Koronavirüs belirti ve şiddetinin her hastada farklılık gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, hastalık sürecinin ağır geçirilmesinin nedenini, görevi vücutta virüsün çoğalmasını durdurmak olan Tip 1 İnterferon proteninin bulunmaması olarak gösteriyor.
TÜRKİYE'DE BİR İLK
Prof. Dr. Özen verdiği haberde "Laboratuvarlarımızda uygulanan "Kovid-19 Genetik Yatkınlık Testi" ile bunu tespit edebiliyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk" dedi.
KORONAVİRÜS SAVAŞIMIZDA YOL GÖSTERİCİ OLABİLİR
Bazı kişiler Kovid-19 için yaş ya da kronik hastalıklar açısından riskli grupta olmamasına rağmen bu hastalığı ağır geçirirken, bazı bireyler bu süreci belirtisiz ya da çok hafif atlatıyor. Kandan bakılan genetik bir testle bu konuda şimdiye kadar bilimsel olarak gösterilmiş tüm gen ve varyasyonların incelenmesi sağlanarak, hastalığı kimlerin ağır kimlerin hafif şekilde geçireceği belirlenebiliyor. Bu sayede kişi bir uzmana danışıp, Kovid-19 konusunda alması gereken sosyal izolasyon, bireye özel tedaviler, bağışıklık güçlendirici uygulamalar gibi gerekli yaşam tarzı değişikliklerini hayatında yapabiliyor.
SİNYAL AĞI ÇOK ÖNEMLİ
Prof. Dr. Özen, "Bireylerin genetik yatkınlığı ve geçmişi, bu hastalığın seyri konusunda önemli ipuçları veriyor. Kovid-19'u çok ağır geçiren, yoğun bakım tedavisi görmek durumunda kalan hastaların bir bölümünde doğuştan gelen genetik mutasyonlara rastlandığı ortaya konuldu. Bu hastalarda vücudu virüslerden koruyan ve 10'dan fazla proteinden oluşan Tip 1 İnterferon bulunmadığı belirtildi.
INTERFERON VÜCUDA BİR SALDIRI OLDUĞUNDA ÜRETİLİYOR
Vücuttaki görevi virüsün çoğalmasını durdurmak olan Tip 1 İnterferon, enfeksiyonu tespit ettiği anda bağışıklık sistemi tarafından üretiliyor.
ARTIK KOVİD YATKINLIK TESTİ VAR
Hastalarda koronavirüsün ağır geçirilmesinin nedeni de Tip 1 İnterferon sinyal ağının bozulmasından kaynaklanıyor. Kovid- 19 Genetik Yatkınlık Testi ile bunu tespit edebiliyoruz" dedi.
GENETIK VARYASYONLAR...
Kovid-19 genetik yatkınlık testinin kişiden kan örneği alınarak yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Özen, "Laboratuvarlarımızda uygulanan test, sadece tek bir gen ya da tek bir varyasyonu incelemek yerine, bu konuda şimdiye kadar bilimsel olarak gösterilmiş tüm gen ve varyasyonların incelenmesini içeriyor.
BU DURUMLARDAN HERHANGİ BİRİ VARSA KİŞİ HASTALIĞI AĞIR GEÇİRİYOR
Bu amaçla öncelikle interferon sinyal yolladığında görev alan genler ve ayrıca kan gruplarını belirleyen gen bölgelerinde olmak üzere toplam 20'den fazla gen bölgesindeki genetik varyasyonlar inceleniyor. Eğer bu varyasyonlardan herhangi birisi mevcutsa bu durum kişinin Kovid- 19'u ağır geçirebileceğini gösteriyor" dedi.
INTERFERON NEDİR?
İnterferon bilimsel olarak literatürde İFN olarak kısaltılan, vücut hücrelerinin çoğunluğunca sentezlenerek ve bakterilere, parazitlere, virüslere ve ur adı verilen yapılarak karşı mücadele veren, etki gösteren bir proteindir. Sitokin olarak bilinen ve glikoproteinlerin en büyük ve en önemlileri sınıfı altında incelenirler. Tam 4 çeşit interferon vardır; Akyuvarların ürettiği İFN alfa, Vücudun diğer hücrelerince üretilen İFN beta, T lenfositlerce üretilen İFN gama, Trophoblast hücrelerince üretilen İFN tau