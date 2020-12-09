Son dakika: Meclis'te Tanrıkulu provokasyonu! Bakan'ın üstüne yürüdü...

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU TBMM GENEL KURULU'NU GERDİ



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan hakimlerin terfilerini etkilemeyi öngören HSK kararından bahsederken CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, birden oturduğu sıradan ayağa kalkarak Enis Berberoğlu ile ilgili AYM kararını hatırlattı. Tanrıkulu'nun kürsüye doğru yürümesine AK Partili vekiller tepki gösterdi. AK Partililere CHP'li vekiller karşılık verince tartışma büyüdü. AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerini üzerine yürüdü.





"AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU HAKKINI BİZ GETİRDİK"



TBMM Genel Kurulu'nun yöneten Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Tanrıkulu'nu yerine oturması konusunda birkaç kez uyardı. Ancak, Tanrıkulu ortamı germeye devam etti. Bunun üzerine Bilgiç, oturuma 15 dakika ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti. Aranın ardından Gül, AYM kararlarının bağlayıcı olduğunu belirterek, "Yargı bağımsızdır. Adalet Bakanın cübbe giyip karar vermesini bekliyorsunuz. Cübbeyi giyip hakim yerine karar veremeyiz. AYM'ye bireysel başvuru hakkını biz getirdik" dedi.



Hakimlerin cezaevinde olduğuna ilişkin eleştirilere ise Gül, FETÖ'cülerin cezaevinde olduğunu söyledi. Gül, "Bizim hakimlerimiz, savcılarımız kararlarında Pensilvanya'ya, Kandil'e bakmaz" dedi.

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