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Son dakika: tarihinde bir ilk daha! DSÖ'den onay alındı, devlerin arasına katıldı

Son dakika haberi: , Bioeksen Ar-Ge Teknolojileri ortaklığı ile geliştirilen Covid-19 tanı kiti, (DSÖ) onayını alarak sektöründe dünya liderleri firmalar arasına katıldı. Onay ile ülkemiz tarihinde ilk defa bir yerli tıbbi tanı teknolojisi Dünya Sağlık Örgütünden onay alarak tüm dünyanın kullanımına sunulmuş oldu

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Giriş Tarihi: 9.12.2020 14:40 Son Güncelleme: 9.12.2020 14:55 ABONE OL
Son dakika: Türkiye tarihinde bir ilk daha! DSÖ'den onay alındı, devlerin arasına katıldı

Sağlık Bakanlığı işbirliği ile geliştirilen ve Bioeksen firması tarafından üretilen "Bio-Speedy® SARS-CoV-2 (2019-nCoV) qPCR Tespit Kiti, DSÖ onayını alarak, acil durum kullanım listesine girmeyi başardı. Alınan onay ile Birleşmiş Milletler (BM) ve üye ülkeler, tanı kitini ilave bir onay mekanizmasına gerek duymadan doğrudan kullanabilecek. DSÖ tanı kitini satın alıp, ekonomik açıdan zor durumda olan bölgelere de dağıtabilecek.

TÜRK TIBBİ TANI TEKNOLOJİSİ DÜNYA LİDERLERİ ARASINDA!

BM çatısı altında 1948 yılında kurulan ve 194 üye ülkesi olan DSÖ, Covid-19 salgınını 11 Mart'ta pandemi olarak ilan ederek COVID-19 salgınına karşı küresel mücadeleye öncülük etmeyi sürdürmekte. DSÖ onayını alan Covid-19 tanı kiti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olma özelliği de taşıyor. Onay ile ülkemiz tarihinde ilk defa bir yerli tıbbi tanı teknolojisi tüm dünyanın kullanımına sunulmuş oldu.

ÜLKEMİZ İÇİN GURUR VERİCİ

DSÖ onayını alan yerli tanı kitleriyle COVID-19'la global mücadeleye daha büyük bir katkı yapabilecek olmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Bioeksen Kurucusu Canan Ketre Kolukırık, "DSÖ Acil Kullanım Listeleme (EUL) prosedürü, bir halk sağlığı acil durumunda, BM ve üye ülke satın alma ajanslarına, kalite, güvenlik, etkinlik ve performans verilerine dayalı olarak, kabul edilebilir aşıların, ilaçların ve tanı cihazlarının bulunabilirliğini hızlandırmak amacıyla oluşturuldu. EUL prosedüründe sadece ürün kalitesi değil, üretici firmanın kalite yönetim sistemi de ayrıntılı bir değerlendirme sürecine tabi tutuluyor. COVID-19 tanısında küresel çapta bir diğer otorite kurum olan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayını alan yaklaşık 200 test mevcut, firmamızın da FDA onaylı Covid-19 tanı kiti mevcut, ancak DSÖ onayını alıp EUL kapsamına giren sadece 22 test var. Bu testler, sektörlerinde dünya lideri firmalar tarafından üretilmekte. Bu listeye girmeyi başarmak hem bizler hem de ülkemiz için gurur verici" dedi.

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Son dakika: Türkiye tarihinde bir ilk daha! DSÖ'den onay alındı, devlerin arasına katıldı
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