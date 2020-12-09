Son dakika: Türkiye tarihinde bir ilk daha! DSÖ'den onay alındı, devlerin arasına katıldı

ÜLKEMİZ İÇİN GURUR VERİCİ

DSÖ onayını alan yerli tanı kitleriyle COVID-19'la global mücadeleye daha büyük bir katkı yapabilecek olmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Bioeksen Kurucusu Canan Ketre Kolukırık, "DSÖ Acil Kullanım Listeleme (EUL) prosedürü, bir halk sağlığı acil durumunda, BM ve üye ülke satın alma ajanslarına, kalite, güvenlik, etkinlik ve performans verilerine dayalı olarak, kabul edilebilir aşıların, ilaçların ve tanı cihazlarının bulunabilirliğini hızlandırmak amacıyla oluşturuldu. EUL prosedüründe sadece ürün kalitesi değil, üretici firmanın kalite yönetim sistemi de ayrıntılı bir değerlendirme sürecine tabi tutuluyor. COVID-19 tanısında küresel çapta bir diğer otorite kurum olan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayını alan yaklaşık 200 test mevcut, firmamızın da FDA onaylı Covid-19 tanı kiti mevcut, ancak DSÖ onayını alıp EUL kapsamına giren sadece 22 test var. Bu testler, sektörlerinde dünya lideri firmalar tarafından üretilmekte. Bu listeye girmeyi başarmak hem bizler hem de ülkemiz için gurur verici" dedi.