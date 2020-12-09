Son dakika haberi: Zindaşti soruşturmasında yeni bir ayrıntı! İnfazdan kurtuldu, cezaevine kondu

İstanbul'da devam eden firari uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti soruşturmasında yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Naci Şerifi Zindaşti'nin adamları tarafından tutulduğu iddia edilen kiralık katil tarafından öldürülmek istenen ve infazı, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin düzenlediği başarılı operasyonla önlenen Kadir G.'nin "Mağdur" sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Fakat geçmişte karıştığı başka bir suçtan aranması bulunan Kadir G. tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin İstanbul'da organize bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun soruşturmasında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgiler ve iddialara göre; firari olarak yargılanan İran uyruklu uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, baldızının oğlu Kadir G.'nin öldürülmesi için Hollanda'da bulunan ve polisler tarafından aranan firari adamı Tolga C.'ye talimat verdiği ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Tolga C., 1'i tetikçi 1'i gözcü olmak üzere iki kişiyle 600 bin liraya Kadir G.'nin öldürülmesi için anlaştı. M.A. ve B.D. isimli iki şüphelinin İstanbul'daki beş yıldızlı lüks bir otelde Zindaşti ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen kişiler tarafından misafir edildiği ortaya çıkmış, otelde konaklayan tetikçi ve gözcüsüne yemek ziyafeti verildiği bilgisini kamuoyuna SABAH duyurmuştu.





"MAĞDUR" SIFATIYLA İFADESİNE BAŞVURULDU



Son olarak öldürülmesi planlanan Kadir G.'nin fotoğraflarının tetikçilere teslim edildiği belirlenmiş, Tolga C.'nin cinayeti canlı izlemek için IP numarası gizli telefondan kendi ve tetikçilerin aracına "Yayın Düzeneği" kurdurduğu ve tetikçilerin cinayeti canlı yayınla Hollanda'daki suç örgütü üyelerine izletmeyi planladıkları iddia edilmişti. O cinayet, Organize Şube Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla önlendi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, silahlı saldırıda kullanılacağı iddia edilen silahla birlikte iki şüpheliyi yakaladı. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. İnfazı son anda önlenen Kadir G.'nin de "Mağdur" sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Fakat geçmişte karıştığı başka bir suçtan ötürü aranması bulunan Kadir G. de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

KARDEŞİ ARABASINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU



Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla öldürülmeye çalışıldığı iddia edilen ve infazı son anda operasyonla önlenen Kadir G. ile ilgili önemli bir detayı da kamuoyuna sadece SABAH duyurmuştu. Kadir G.'nin, Naci Şerifi Zindaşti'nin 2014 yılında öldürülen kızı Arzu Şerifi Zindaşti'nin 2013 yılında aracında ölü olarak bulunan ve intihar ettiği iddia edilen sevgilisi Emir G.'nin abisi olduğu ortaya çıkmıştı.