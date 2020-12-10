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'de unutulan parayı bankaya teslim etti

'nde görevli zabıta memuru , bir 'de bulduğu bin 300 TL'yi bankaya teslim etti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 23:25 ABONE OL
ATM'de unutulan parayı bankaya teslim etti

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Giray Bayrak, özel bir bankaya ait ATM para haznesinde para olduğunu fark etti.

Bayrak, hemen duruma müdahale ederek paranın sahibinin bulunması için bankanın müşteri hizmetlerini bilgilendirdi. Görüşmelerin ardından 26 adet 50 liralık banknotlardan oluşan bin 300 Türk lirası, tutanakla banka görevlisine teslim edildi.

Banka yetkilileri, duyarlılığından dolayı zabıta memuru Bayrak'a teşekkürlerini iletti. Banka görevlileri, paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı. ATM'deki işlem trafiğine bakılarak müşteriye ulaşılıp paranın teslim edileceği belirtildi. Ayrıca zabıtanın bu örnek davranışı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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ATM'de unutulan parayı bankaya teslim etti
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