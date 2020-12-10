DHKP-C’li avukat yurt dışına kaçarken yakalandı

DHKP-C'LI avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekipleri, DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı. Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'nde teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmişti.