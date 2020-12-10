Diyarbakır ve Şırnak’ta annelerin, Kandil’e karşı evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakırlı anne Hacire Akar'ın terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Mehmet'i HDP'nin önünde başlattığı eylemle kurtardıktan sonra annelere yaptığı çağrı ile 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde 3 aile ile başlayan oturma eylemi devam ediyor.

Annelerin PKK, HDP ve Kandil'e yönelik tüm tehditlerine rağmen 465 gündür evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için direniyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kurulan çadırda ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile pandemi kurallarına uyarak evlat nöbeti tutan anneler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepki göstererek, evlatlarını bir kez daha istediler.

Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu da çocuğuna kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini belirterek, "Benim çocuğum hastaydı, tedavi görüyordu. Buna rağmen alıp götürdüler" dedi.

HDP'NİN ENGELİDE ANNELERİN DURDURAMADI

Şırnak'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri bu haftaki eylem, HDP'li bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Türk Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir" sloganları attı. Şırnaklı kadınların 14'üncü haftadaki eylemi, HDP'li bir grup tarafından engellenmek istendi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, partililer tarafından kurulan ses sistemiyle, yüksek tonda müzik çalınıp, slogan atılarak engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemelere rağmen, il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.

"NEREDE OLURSA OLSUN ÇOCUKLARIMIZIN PEŞİNDEYİZ"

5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için eyleme katılan Hamdiye Arslan, "her hafta Şırnak'ta olan eyleme geliyorum. Çocuklarımız için geliyoruz. Hani dünya insan hakları vardı. Madem Dünya insan hakları var. Ne hakları var bizim 14 yaşındaki çocuklarımızı götürüp saklıyorlar, dağlara götürüyorlar. Ailelerinden kaçırıyorlar, onlarla konuşturmuyorlar, göstermiyorlar. Çocuklarımızı bize vermedikleri sürece eylemimize devam edeceğiz. Caddeler, sokaklarda, kapılarda olacağız. Çocuklarımıza kavuşmadığımız sürece ne uyuyoruz, ne oturabiliyoruz. Dünya İnsan Hakları savunucuları desin ki yeter. Annelerin yüreği yanmasın. Bu anneler ağlamasın, anneler çocukların yolunu gözlemesin. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Yüreğimizi yaktılar. Ocaklarımızı söndürdüler. Tüm dünya bilsin ki 14 yaşındaki çocukları annelerinden koparıp, dağlara götürüyorlar. Bütün bunlar HDP'nin eliyle oluyor. Bütün bunlar HDP'nin yolunda gidenlerin ellerinde oluyor bunlar. Tek suçumuz fakir olmak. Bizim çocuklarımızı kaçırıyorlar kendi çocuklarını okutuyorlar. Türk ve Kürtler kardeştir. Hepsi bu ülkede yaşıyorlar. HDP bu siyaseti bıraksın. Fakirlerin çocuklarını kaçırmasınlar" dedi. Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP il binası önüne gelen Emine Üstek, "oğlum için buraya geldim. Yaşadığım sürece de buraya geleceğim. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum nerede olursa olsun gelsin bana ulaşsın. Devletimiz iyidir. Allah onların belasını versin bu çocukları dağ götürenlerin" dedi.

Yapılan açıklamalardan sonra kadınlar yürüyüş yaparak, sloganlar atarak HDP il binası önünden ayrıldı.