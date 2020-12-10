FETÖ’den aranan komser yardımcısı sahte ehliyetle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 9 Aralık günü Bağcılar'da yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisindeki şahsın ibraz ettiği M.E.Ü. ismine kayıtlı görünen sürücü belgesinin sahte olduğu değerlendirildi. Şüpheli şahsa gerçek kimliği sorulduğunda isminin Esad Emin A. (28) olduğunu söyledi ve gözaltına alınmıştır.



Yapılan araştırmalarda yakalanan şahıstan ele geçirilen sahte sürücü belgesinde geçen ismin eniştesi olduğu ve şahsın internet üzerinden illegal yöntemlerle sipariş ederek bahse konu sürücü belgesini aldığı öğrenildi.



Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmada şahsın Bursa'da Ceza Mahkemesi tarafından 2017 tarihinden itibaren "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arandığı ve aynı ilde görevliyken "Komiser Yardımcısı" rütbesinde iken meslekten ihraç edildiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili yürütülen tahkikat devam ediyor.