“Gerilimi tırmandıran Yunanistan’dır”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu: "Akdeniz'de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı. Ege ve Akdeniz'deki haklarımızı gözetmekte kararlıyız. PKK'ya karşı operasyonlarımız artan şiddetle devam ediyor. Son bir ayda 7'si büyük, 21'i orta çaplı 28 operasyon icra edildi. FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişi ihraç edildi." ANKARA