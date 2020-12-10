HDP önünde baba nöbeti

İzmir HDP İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK'nın 9 yıl önce dağa kaçırdığı kızı için evlat nöbeti tutan baba Mehmet Laçin'in ardından bir aile daha evlat nöbetine katıldı. Erzurum'da 22 yaşında çobanlık yaparken 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Emrah Alemdağ'ın annesi Muhbet Alemdağ, tekrar oğluna kavuşabilmek için kızı Sevda Kaplan ve kaçırılan oğlunun hiç görmediği kızı 7 yaşındaki Hasret Nur Alemdağ ile HDP İzmir İl Başkanlığı önünde nöbete başladı.Muhbet Alemdağ, oğlunun bu süreçte sadece bir kez ablası ve eşiyle telefonda görüştüğünü söyledi. Oğlunu istediğini belirten Muhbet Alemdağ, "Torunum babasız kaldı. Oğlumu geri istiyorum. Devlet benim yanımda, polis benim yanımda. HDP yetkilileriyle de görüştüm. Benim ve eşimin numarasını aldılar. Hâlâ cevap bekliyorum. Ama ne oğlum geldi, ne de bir cevap" diye konuştu. Emrah Alemdağ'ın ablası Sevda Kaplan ise kardeşinin kaçırıldığı zaman eşinin 3 aylık hamile olduğunu ve şu an 7 yaşında hiç görmediği 'Hasret Nur' adında bir kızının olduğunu söyledi. Kardeşinin yaşayıp yaşamadığını bile bilmediğini belirten Kaplan, "Kardeşim için burada nöbetteyim. Korkum yok. Kardeşimle bir irtibat kurmak için 2 senedir uğraşıyorum. Bir türlü ulaşamadım. Neredeyse ses versin, bize ulaşsın, kendisiyle konuşalım. En son 2 yıl önce, bir kez konuşmuştuk. Çocuğunu sordu. Geri döndüğünü, ancak yakalandığını söyledi. Bir daha da kendisinden haber alamadık. Kızı da babasını soruyor. Gelip, kızına sahip çıksın. Kızı onu merak ediyor. Güvenlik güçlerine güvenim tam, hiçbir şeyden korkmasın. Yeter ki gelsin. Bize ulaşsın. Hepimiz onun hasretini çekiyoruz. Yavrusunu düşünsün gelsin" dedi.Emrah Alemdağ'ın kızı Hasret Nur Alemdar ise, "Babam gelince onu öpeceğim. Onun elini tutup buraya getireceğim" dedi. Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan Mehmet Laçin'in ise, "Hikayelerimiz ayrı, acılarımız aynı. Kızım kaçırıldıktan sonra sağlığım bozuldu. Hasta oldum 450 gündür ben bu nöbetteyim. 450 sene de olsa bu kapıdan kalkmam evladımı almadan. Mağdur aileler olarak tek çaremiz, HDP'ye karşı mücadele etmektir" ifadelerini kullandı.