İşte tarihi ziyaretin şifreleri! 3 önemli sembol Azerbaycan'da... Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin ardındaki mesaj ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Azerbaycan'da. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bugün Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak. Tarihi tören öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, coşku ile karşılanırken, ülkede büyük heyecan hakim. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sabah.com.tr'ye yaptığı özel değerlendirmede çok önemli 3 sembolün Azerbaycan'da olduğunu söyledi. Ağar, 'İki Devlet Tek Millet' kelimesinin hamaset olmadığını tüm dünyanın gördüğünü de sözlerine ekledi. İşte Dağlık Karabağ ziyareti sonrası gerçekleşen tarihi ziyaretin şifreleri...
"HAMASET OLMADIĞI BU SAVAŞ İLE BİRLİKTE GÖSTERİLDİ"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Karabağ savaşının kazanılmasında Türkiye'nin büyük bir rolü var." diyerek başladığı cümlesinde şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin bu desteği sağlamasındaki temel aktör kim, Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan'ın vermiş olduğu bir karar çerçevesinde şekillenen bir destek var. Bu destek savaşın kazanılmasında çok önemli bir rol oynadı. Bu noktada çok uzun zamandır kullanılan bir cümle var, İki Devlet, Tek Millet! Şimdi bunun hamasetten, teorik iddiadan ibaret olmadığı, bu savaş ile birlikte gösterildi.
"ZAFER TAKI İLE TAÇLANDIĞI GÜNDEYİZ"
Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:
İki Devlet Tek Millet kavramı bu savaş ile birlikte ete kemiğe büründü. Bir şekilde bunun zafer takı ile taçlanması gerekiyordu, o zafer takı ile de taçlandığı gündeyiz.
3 ÖNEMLİ SEMBOL
Abdullah Ağar, Azerbaycan'daki törende çok önemli 3 sembol olduğunu söyledi. Ağar şöyle konuştu:
Burada çok önemli semboller Azerbaycan'da. Bunlardan biri Mehmetçik, diğeri Mehmetçik'in şerefli Türk Sancağı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bu hem Azerbaycan halkına verilen bir destek, anlam, mesaj hem de dünyaya verilen bir mesaj.
"YALNIZCA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI DEĞİL"
Ağar, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak irade ve ortak geleceğe dair güçlü mesajlar verdiğini belirterek, son olarak şunları söyledi:
Bu önemli ve anlamlı günde bir beraberlik mesajı veriyorlar. Yalnızca bir birlik beraberlik mesajı vermiyorlar aynı zamanda ortak iradeye, ortak kararlılığa, ortak geleceğe dair bir mesaj veriyorlar. Bu çok önemli.