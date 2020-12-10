İşte tarihi ziyaretin şifreleri! 3 önemli sembol Azerbaycan'da... Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin ardındaki mesaj ne?

"HAMASET OLMADIĞI BU SAVAŞ İLE BİRLİKTE GÖSTERİLDİ"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Karabağ savaşının kazanılmasında Türkiye'nin büyük bir rolü var." diyerek başladığı cümlesinde şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin bu desteği sağlamasındaki temel aktör kim, Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan'ın vermiş olduğu bir karar çerçevesinde şekillenen bir destek var. Bu destek savaşın kazanılmasında çok önemli bir rol oynadı. Bu noktada çok uzun zamandır kullanılan bir cümle var, İki Devlet, Tek Millet! Şimdi bunun hamasetten, teorik iddiadan ibaret olmadığı, bu savaş ile birlikte gösterildi.