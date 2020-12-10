Rus Büyükelçisi suikastinde sanık avukatı duruşmadan çekildi! İki sanık yine savunma yapmadı

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevli olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yargılanmaya devam edildi. Tutuklu 7 sanıktan kritik iki sanık, farklı bahanelerle yine savunma yapmadı. Suikastçi Altıntaş'ın örgüt abisinin avukatı ise duruşmadan çekildi.



Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast davası Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Mahkemede tutuklu sanıklar Şahin Söğüt'ün avukatının çekilmesi ve Vehbi Kürşat Akalın'ın avukatı mazeret dilekçesi verdiği gerekçesi ile esas hakkında savunmasını yapamadı. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıklarının tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Ocak'a ertelendi.



AKALIN YİNE SAVUNMA YAPMADI



Davanın kritik ismi olan Hüseyin Kötüce'nin Andrey Karlov hakkında bilgiler istediği iddia edilen sanık eski istihbarat görevlisi Vehbi Kürşad Akalın, son duruşmalarda avukatı ile görüşmediğini öne sürerek savunma yapmadı. Akalın, duruşmada avukatının mahkemeye mazeret dilekçesi vermesi nedeniyle esasa ilişkin savunma yapamayacağını ifade etti.



SÖĞÜT'ÜN AVUKATI MAHKEMEDEN ÇEKİLDİ



Suikasti gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ/PDY içerisindeki 'öğretmeni' olan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt ise avukatının mahkemeden çekilmesi nedeniyle savunma yapamayacağını belirtti.