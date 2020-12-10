SON DAKİKA HABERİ! Sabancı'da şok! Atlı Köşk'e tedbir kararı!

DEĞERİ ASGARİ 100 MİLYON DOLAR

Atlı Köşk'ün içindeki tarihi eser ve antikalar haricindeki değerinin 100 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi. 16 Ekim 2017'deki bilirkişi raporunda Atlı Köşk'ün değeri 400 milyon TL olarak belirlenmişti.

SABANCI HOLDİNG VE AKBANK DAVALARI YOLDA...

Sevgi Sabancı'nın haklarını gasp ettiklerini düşündüğü başta ablası Güler sabancı olmak üzere aile bireylerine çok kızgın olduğu, miras hakları için sabancı Holding'e ve finans grubuna dönük tüm miras hukuku davalarını açma kararını aldığı, hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.