Anayasa Mahkemesi'nden baro kararı!

Anayasa Mahkemesi, CHP'li Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte 129 vekilin aynı ilde birden fazla baro kurulmasına imkân tanıyan kuralların iptaline karşı açtığı davadaki kararını açıkladı. AYM, birden fazla baro kurulmasının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un aralarında bulunduğu 129 milletvekili, beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla baro kurulmasına imkân tanınmasını öngören düzenlemeye karşı Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. CHP'li vekiller, iptal davasında Anayasa'da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kanunla kurulması gerektiğinin ifade edilmesine karşın baro kurmanın tamamen avukatların iradesine bırakıldığını, bu sistemin meslek kuruluşlarının kanunla kurulması ilkesine aykırı olduğunu öne sürdü. 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali istemiyle açılan davaya karşı Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkemenin yaptığı değerlendirmede, baroların Anayasa'nın 135. maddesi anlamında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olduğu, bu kuruluşların da idari teşkilat bütünü içinde yer alan kurum ve kuruluşlar gibi devletin gözetim ve denetimine tabi olduğu vurgulandı.

BİRDEN FAZLA BAROYA ANAYASAL ENGEL YOK



İptal davasına karşı mahkemenin yaptığı değerlendirmede "Anayasa Mahkemesinin daha önceki bir kararında da ifade edildiği üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının aynı bölgede birden fazla olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu nedenle aynı ilde birden fazla baronun kurulmasına anayasal açıdan herhangi bir engel yoktur. Dava konusu kurallarda, aynı ilde birden fazla baronun kurulabilmesi için gerekli olan avukat sayısı belirlenmiş, baronun kuruluşuna yönelik usul ve esaslar ayrıntılı bir şekilde düzenlenerek bu duruma ilişkin temel hususlar kanunla belirlenmiştir. Dolayısıyla aynı ilde birden fazla baro ancak Kanun'da belirtilen koşulların gerçekleşmesi durumunda mümkün olup baroların kuruluşunun avukatların iradesine bırakılması söz konusu değildir" denildi.



Anayasa Mahkemesi üyeleri, iptali istenen kurallarının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine karar verildiğini açıkladı.