Son dakika... Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar: Bu hesap sorulacak

ERDOĞAN'IN YOĞUN AZERBAYCAN MESAİSİ SABAH ERKEN SAATLERDE BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere dün Azerbaycan'a geldi. Erdoğan ve Aliyev tören öncesinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret etti.

Törende konuşan Aliyev, "44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir." derken, "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir." diye konuştu