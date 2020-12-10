Son dakika... Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar: Bu hesap sorulacak

"KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR"

Bugün Azerbaycan'ın olduğu gibi Türk dünyasının gurur günüdür. Rabbime bugünleri bize yaşattığı için şükürler olsun diyorum. Bir kez daha söylüyorum. "Karabağ Azerbaycan'ındır"

Artık bu toprakları daha gelişmiş bir hale getirmek için, çocuklarımız için daha yaşanılır kılmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

"ORDULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Bir kez daha değerli kardeşim İlham Aliyev'i, şanlı Azerbaycan ordusunu, Türk ordusunu yürekten tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum.