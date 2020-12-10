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Son dakika: 'ta yüklü kamyonet ele geçirildi

'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan 'ta el yapımı (EYP) yüklü kamyonet ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 22:33 Son Güncelleme: 10.12.2020 22:38 ABONE OL
Son dakika: Cerablus'ta patlayıcı yüklü kamyonet ele geçirildi

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Cerablus'a Gaziantep Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmetinin verildiği anımsatılarak şu değerlendirme yapıldı:

"Cerablus'ta, bugün 13.00 sularında El Humran köyünde yapılan kontrolde EYP yüklü kamyonet ile bir şahıs yakalanmış, can ve mal kaybı olmayacak şekilde bahse konu EYP olay yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada ayrıca yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikatın başlatıldığı aktarıldı.

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Son dakika: Cerablus'ta patlayıcı yüklü kamyonet ele geçirildi
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