Son dakika... Eşofman satan kız erkek arkadaşını müşteriye kaptırdı!

"BİR ONLUK KARŞILIĞINDA ERKEK ARKADAŞIMI SATMIŞ OLDUM!"

Paris, bu olaydan sonra 10 sterline erkek arkadaşını satmış gibi hissettiğini söyledi. Erkek arkadaşının yanında kıyafetlerin bedava olduğu bir paket anlaşma gibi olduğunu söyleyen Paris, bir daha çevrimiçi olarak bir şey satmayacağını da sözlerine ekledi.