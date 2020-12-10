Son dakika... Eşofman satan kız erkek arkadaşını müşteriye kaptırdı!

Son dakika... İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Paris Calder isimli genç kadın bireysel e-ticaret imkanı sağlayan Facebook satış sayfalarında kıyafetlerini ilana koyduktan sonra başına gelenleri medyay taşıdı. Kıyafetlerini 10 Sterlin karşılığında sattığı bir kadının erkek arkadaşını elinden aldığını söyleyen genç kız "Sevgilimi bir onluk karşılığında satmış gibi oldum" dedi.
Foto: Paris-Connor çifti
ÖNCE ARKADAŞ OLDU
Paris Calder'in eşofmanlarını internet üzerinden satın alan Jade Regan isimli müşteri iddiaya göre kıyafetleri satın aldıktan sonra Calder ile arkadaşlık kurdu. İkili daha sonra mesajlaşmaya başladı ve birlikte alışveriş gezileri yapmak için buluştular.
Foto: Kıyafetleri satın alan Jade
BİR PARTİDE ERKEK ARKADAŞINI GÖRDÜ VE...
Daha sonra arkadaşlıkları devam ederken katıldığı bir partide Jade, Paris'in erkek arkadaşı Connor Bradbury ile tanıştı. Paris, o gece Jade'in eve gelmediğini ve ertesi gün de kendisinden ayrılmaya karar verdiğini belirtti. Durumdan şüphelenen genç kız işin peşini bırakmadığını belirterek sonrasında erkek arkadaşını kaybettiğini belirtti.
GÜNLER SONRA SEVGİLİSİNİN MÜŞTERİSİNE GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİ
Fakat günler sonra Paris, Connor'ın Jade ile ilişkisi olduğunu sosyal medyada paylaştığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
"BİR ONLUK KARŞILIĞINDA ERKEK ARKADAŞIMI SATMIŞ OLDUM!"
Paris, bu olaydan sonra 10 sterline erkek arkadaşını satmış gibi hissettiğini söyledi. Erkek arkadaşının yanında kıyafetlerin bedava olduğu bir paket anlaşma gibi olduğunu söyleyen Paris, bir daha çevrimiçi olarak bir şey satmayacağını da sözlerine ekledi.
YENİDEN BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ AMA...
Jade ve Connor'ın ayrılığından aylar sonra, Connor'ın Paris ile yeniden birlikte olmaya çalıştığı fakat Paris'in bunu kabul etmediği de bilinenler arasında. İddialar Jade'e sorulduğunda ise her hikayenin iki tarafı olduğunu ve Paris'in anlattıklarının saçmalıktan ibaret olduğunu belirtti.