Son dakika haberi: Valilikten corona virüs kararı: İl dışından gelenler ve ateşi 38 derece olanlara karantina...

YURTLARA ALINACAKLAR

Ölçümlerde vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlar Valilikçe belirlenen yurtlara alınacak. Bu kişilere Kovid-19 testi uygulanacak. Test sonucu pozitif çıkanlar bildirdikleri ikamette ya da yurtta karantinada tutulacak.

İl dışından gelen, ateşi normal ve herhangi bir olumsuzluğu olmayanlar da belirtecekleri adreste 10 gün izolasyonda tutulacak.