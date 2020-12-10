SON DAKİKA: Kuraklık sonrası korkutan sözler: Bu ürünlerde bir miktar stok yapmak zorundayız

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kuraklığın dünyada önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. Pandemi süreciyle birlikte gıdanın öneminin daha da arttığını ifade eden Bayraktar, "Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyatı Endeksine göre, küresel gıda ticareti kasım ayında sert bir şekilde yükselerek, son altı yılın en yüksek fiyat seviyelerini gördü. Gıda fiyatları, 6 aydır aralıksız yükselişine devam etti. 2021 yılı ise, 2020 yılından daha risklidir. Çünkü bu riski kuraklık oluşturmaktadır. Ülkemizdeki kuraklık, üretimi olumsuz etkileyecektir. Aralık ortalarına kadar yağış alamazsak, risk daha çok artacaktır. Önümüzdeki yıl buğday başta olmak üzere, bitkisel ve hayvansal ürünlerde ihracat yasaklarıyla karşılaşabiliriz. Yine buğday başta olmak üzere, stratejik ürünlerde belli bir miktar stok yapmak zorundayız. Eskiden olduğu gibi iç piyasada fiyatlar yükseldiğinde gümrükleri düşürsek bile, ucuz fiyattan ürün bulmak mümkün değildir. Kuraklığın boyutları artarsa, paramız olsa dahi, ürün bulmak mümkün olmayacaktır. Yerli ve milli üretimden başka çaremiz yoktur. Ülkemizde boş toprak kalmamalıdır. Çiftçimizin terk ettiği boş, ekilmeyen topraklar üretime kazandırılmalıdır" dedi.