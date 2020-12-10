Son dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran gemi İzmir Limanı'na yanaştı! Böyle görüntülendi...

'DEVLETİMİZ EN BAŞINDAN BERİ YANIMIZDA OLDU'

Açıklamada, Arkas Holding Hukuk Müşaviri ve Risk Direktörü Vural Ocalı'nın, "Arkas, bugüne kadar ifa ettiği tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere en ince noktasına kadar uymuş olup, herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşmamıştır. Bu şekilde bir uygulama ile karşı karşıya kalarak endişelenen ve üzülen mürettebatımızın, uluslararası denizlerde sahip oldukları deneyim ile gemimiz ticari rotasını tamamlamıştır ve seferlerine devam etmektedir. Yaşanan olayda devletimiz en başından beri yanımızda olmuş, konu başta T.C Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımız tüm yetkili mercileri ile olayı yakından takip etmiş ve etmektedir" ifadelerine de yer verildi.